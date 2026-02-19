Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 133) у другому колі турніру серії Challenger у Португалії перемогла Найкту Бейнс (WTA, 391) 6:2, 6:0.

За майже годину на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з одинадцяти. Британка зробила 1 ейс. Це була друга очна зустріч тенісисток – Дар’я поки не віддала Найкті жодного сету.

Наступною суперницею Снігур стане друга сіяна змагань Сінья Краус (WTA, 102).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру у Дубаї.