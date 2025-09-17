Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру у Португалії
Українка перемогла у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Дар’я Снігур (WTA 193) впевнено пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 125 у Калдаш-да-Раїнья (Португалія).
У матчі другого кола Снігур розгромила білоруску Крістіну Дмитрюк (WTA 263).
WTA 125. Португалія. Хард. 1/8 фіналу
Крістіна Дмитрюк – Дар'я Снігур (Україна) – 1:6, 1:6
За вихід до півфіналу українка зіграє з представницею Чехії Габріелою Кнутсон (WTA 232).
