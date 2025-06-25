Снігур завершила виступи у кваліфікації Wimbledon-2025
Українка поступилася у трьох партіях
39 хвилин тому
Українська тенісистка Дар’я Снігур (WTA 163) припинила боротьбу за вихід в основну сітку Вімблдонського турніру-2025 року, поступившись у другому раунді кваліфікації.
У трисетовому поєдинку Снігур програла хорватці Яні Фетт (WTA 168). У вирішальному сеті українка вела з рахунком 3:2 після обміну брейками, однак не зуміла втримати перевагу й програла чотири гейми поспіль.
Wimbledon-2025. Кваліфікація
Яна Фетт (Хорватія) – Дар’я Снігур (Україна) – 6:7 (2:7), 6:2, 6:3
Олійникова поступилася сіяній у чвертьфіналі кваліфікації Wimbledon.
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