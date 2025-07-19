Снігур зупинилася у півфіналі турніру в Іспанії
Українка програла у двох сетах
близько 16 годин тому
Українська тенісистка Дар’я Снігур (WTA 201) завершила виступ на хардовому турнірі ITF W75 у Віторії (Іспанія), поступившись у півфіналі.
У матчі за вихід у фінал українка програла Лінді Клімовічовій (WTA 212, Польща) з рахунком – 4:6, 6:7 (1:7).
Для Снігур це був третій півфінал у сезоні-2025.
У фіналі турніру Клімовічова зустрінеться з представницею Литви Юстіною Мікульськіте (WTA 214).
Снігур вийшла у півфінал турніру в Іспанії.
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