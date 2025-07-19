Даяна Ястремська прокоментувала перемогу над Далмою Галфі у чвертьфіналі турніру серії WTA250 у німецькому Гамбурзі. Українку цитує btu.org.ua:

Це був складний матч. Мало що можу сказати, але це була чудова битва. Протягом всього матчу вона грала на високому рівні, і я не відчувала, що очки дістаються мені легко, мені треба було їх заробляти в боротьбі. Я рада бути у півфіналі. Я вже грала тут на цій стадії і тепер мені б хотілося встановити новий рекорд (сміється). Зараз я трохи втомлена, але ментально готова до наступного матчу.

Це чудовий турнір насправді, тут я відчуваю тільки позитивні емоції. У мене хороші стосунки з директоркою турніру Сандрою, вона завжди до мене тепло ставиться, і тут, і раніше в Лінці. Тут чудові люди, чудова атмосфера. Мені тут дуже подобається.

Як я проводжу час поза матчами? Тут зі мною моя бабуся, мій спаринг-партнер, який цього тижня і тренує, тому що мій тренер повернувся у Кань-сюр-Мер, і також тут мій бойфренд, він боєць ММА. У серпні в нього буде титульний бій у США, тож сьогодні, напевно, я буду в нього на тренуванні, я завжди його підтримую, йому потрібно готуватися до бою (сміється).