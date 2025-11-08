Олег Гончар

В півфіналі Підсумкового турніру в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) перша ракетка світу білоруска Аріна Соболенко обіграла американку Аманду Анісімову (WTA 4) з рахунком 6:3, 3:6, 6:3.

Матч тривав 143 хвилини, за які Соболенко подала 12 ейсів проти семи у Анісімової. При цьому, Аріна допустила чотири подвійні помилки, тоді як у Аманди їх було п’ять.

Також Соболенко реалізувала п’ять із 14 брейків проти трьох із дев’яти у Анісімової.

Для Соболенко ця перемога стала п’ятою над Анісімовою в одинадцяти матчах.

В фіналі Соболенко зіграє проти Олени Рибакіної з Казахстану. Раніше вони грали 16 разів — 10 перемог у Аріни та шість у Олени.