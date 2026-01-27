Олег Гончар

Перша ракетка світу Арина Соболенко поділилася думками щодо можливої суперниці у півфіналі Australian Open-2026. За місце у півфіналі між собою зійдуться американка Корі Гауфф та українка Еліна Світоліна.

Соболенко наголосила, що для неї не принципово, з ким саме доведеться зіграти на стадії півфіналу. За її словами, в будь-якому разі йтиметься про серйозне протистояння з видатною суперницею.

Білоруска підкреслила, що її підхід залишається незмінним — максимальна концентрація на власній грі, боротьба за кожне очко та рух від матчу до матчу без зайвих емоційних коливань.

Тенісистка зазначила, що, попри природне бажання виграти турнір, намагається зосереджуватися на процесі, а не на кінцевому результаті. Саме такий ментальний підхід, за її словами, дозволяє демонструвати стабільну гру на найвищому рівні.

Раніше Соболенко впевнено вийшла до півфіналу, розгромивши в чвертьфіналі американку Іву Йович — 6:3, 6:0.

Нагадаємо, Світоліна програє лише Вільямс, Халеп та Соболенко за виходами до чвертьфіналів на мейджорах.