Джокович впевнено вийшов до чвертьфіналу US Open-2025
Титулований серб обіграв кваліфаєра мейджора
близько 4 годин тому
У ніч із 31 серпня на 1 вересня завершився матч четвертого кола турніру US Open-2025, де зустрічалися сербський тенісист Новак Джокович (АТР, 7) та німець Ян-Леннард Штруфф (АТР, 144).
Зустріч закінчилася перемогою серба із рахунком 6:3, 6:3, 6:2.
Матч тривав 1 годину 49 хвилин. За цей час Новак зробив 12 подач навиліт, не припустився жодної подвійної помилки і реалізував п'ять брейк-пойнтів із шести можливих. На рахунку Штруффа шість ейсів, шість подвійних помилок та один реалізований брейк-пойнт із одного можливого.
У наступному колі Джокович зустрінеться із четвертою ракеткою світу американським спортсменом Тейлором Фріцем.
