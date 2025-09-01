Володимир Кириченко

Чеська тенісистка Барбора Крейчікова (WTA, 62) вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США-2025.

У четвертому раунді вона здолала представницю США Тейлор Таунсенд (WTA, 139) із рахунком 1:6, 7:6 (15:13), 6:3. Барбора пішла з восьми матчболів у другому сеті.

Матч тривав 3 години 4 хвилини. За цей час Крейчикова один раз подала навиліт, припустилася шести подвійних помилок і реалізувала чотири брейк-пойнти з восьми зароблених. На рахунку Таунсенд чотири ейси, три подвійні помилки та 6 реалізованих брейк-пойнтів із 10 зароблених.

За вихід у півфінал турніру Крейчікова зіграє із ще однією американкою Джесікою Пегулою (WTA, 4).

