Олег Шумейко

Анастасія Соболєва (WTA, 267) у другому колі турніру серії Challenger у словенській Любляні програла шостій сіяній Ханне Вандевінкел (WTA, 169) 2:6, 0:6.

За годину з чвертю на корті українка двічі подала навиліт та 6 разів помилилася при подачі. Бельгійка зробила 2 ейси, 5 брейків та одну «подвійну». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

