Соболєва не змогла вийти у чвертьфінал турніру у Любляні
Українка розгромно програла у другому колі змагань
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Анастасія Соболєва (WTA, 267) у другому колі турніру серії Challenger у словенській Любляні програла шостій сіяній Ханне Вандевінкел (WTA, 169) 2:6, 0:6.
За годину з чвертю на корті українка двічі подала навиліт та 6 разів помилилася при подачі. Бельгійка зробила 2 ейси, 5 брейків та одну «подвійну». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
