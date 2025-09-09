Збірна Іспанії провела заміну перед матчем з Україною у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Травмовану Діас підмінятиме Гормас
Жіноча команда Іспанії з тенісу провела заміну на матч чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг з Україною.
Замість Нурії Паррісас Діас (WTA, 144), яка травмувалася на US Open-2025, збірну представить Лейре Ромеро Гормас (WTA, 125). Відзначимо, що також у заявці іспанок знаходяться Паула Бадоса, Джессіка Боусас Манейро, Крістіна Букша та Альона Большова.
Нагадаємо, що гра Іспанія – Україна стартує 17 вересня у китайському Шеньчжені.
