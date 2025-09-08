Соболєва здобула перемогу на старті турніру у Словенії
Українка у першому колі у двох сетах переграла місцеву тенісистку Новак
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Анастасія Соболєва (WTA, 267) у першому колі турніру серії Challenger у словенській Любляні перемогла Крістіну Новак (WTA, 821) 7:6(3), 6:1.
За півтори години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з шести та двічі помилилася при подачі. Словенка зробила 3 ейси, 1 брейк та 7 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Поділитись