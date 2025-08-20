Олег Гончар

У першому колі кваліфікації US Open українська тенісистка Анастасія Соболєва (WTA 272) програла американці Саші Вікері (WTA 559) з рахунком 5:7, 5:7.

Матч тривав 97 хвилин, за які Соболєва жодного разу не подала навиліт, допустила три подвійні помилки та реалізувала п'ять із восьми брейк-пойнтів.

Зазначимо, що Соболєва другий рік поспіль виступила у кваліфікації US Open і знову вилетіла в першому колі.

Нагадаємо, раніше в першому колі кваліфікації US Open вилетіли з турніру Дарія Снігур, Олександра Олійникова та Віталій Сачко.