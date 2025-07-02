Wimbledon-2025. Світоліна – Саснович. Відеотрансляція
Початок – не раніше 18.30 за київським часом
близько 2 годин тому
Еліна Світоліна / Фото - United24
2 липня, в рамках другого раунду Wimbledon-2025 свою зустріч проведуть українка Еліна Світоліна (WTA 13) та білоруска Александра Саснович (WTA 107).
Матч пройде четвертим запуском на корті №12. Початок – не раніше 18.30 за київським часом.
Пряму трансляцію гри можете подивитися на платформі Setanta та Youtube-каналі Setanta Sports.
Зазначимо, що Саснович лідирує в очних зустрічах зі Світоліною – 2:1.
Раніше спортсменки ніколи не грали між собою на траві, останній їхній матч відбувся в 2023 році, тоді Світоліна тільки поверталася у великий теніс, після народження доньки.
Розклад матчів українок 2 липня на Wimbledon: Світоліна проти Саснович
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