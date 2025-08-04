«Справжній боєць». Рибакіна – про чвертьфінальний матч з Костюк у Монреалі
Єлена очікує на складну гру
40 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Єлена Рибакіна поділилася очікуваннями від матчу чвертьфіналу турніру у Монреалі з Мартою Костюк. Слова представниці Казахстану наводить btu.org.ua:
Ми вже кілька разів зустрічалися. Покриття щоразу було різним, але матчі з нею завжди виходять важкими. Так, вони точно не бувають спокійними, оскільки на корті завжди багато емоцій.
Я постараюся зосередитися на своїй грі. Знаю, що Марта – справжній боєць і дуже витривала. Тож просто постараюся показати все, на що здатна, і, сподіваюся, зможу перемогти.
Нагадаємо, що напередодні Рибакіна перегралаДаяну Ястремську.