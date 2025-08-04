Єлена Рибакіна поділилася очікуваннями від матчу чвертьфіналу турніру у Монреалі з Мартою Костюк. Слова представниці Казахстану наводить btu.org.ua:

Ми вже кілька разів зустрічалися. Покриття щоразу було різним, але матчі з нею завжди виходять важкими. Так, вони точно не бувають спокійними, оскільки на корті завжди багато емоцій.

Я постараюся зосередитися на своїй грі. Знаю, що Марта – справжній боєць і дуже витривала. Тож просто постараюся показати все, на що здатна, і, сподіваюся, зможу перемогти.