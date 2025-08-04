Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу у четвертому колі турніру серії WTA1000 у канадському Монреалі над Амандою Анісімовою та поділилася думками про гру з Наомі Осакою. Слова українки наводить btu.org.ua:

Сьогодні це був чудовий виступ з мого боку. Я дуже щаслива, що змогла добре грати, добре рухатися, тому що Аманда – це та тенісистка, яка пробиває потужно. Тому мені треба було залишатися сильною фізично. Я рада, що змогла все це зробити добре.

Що стосується наступного матчу проти Наомі Осаки, то на мене чекає ще одна тенісистка з потужними ударами. Тому ця гра проти Аманди – це було гарне тренування і підготовка (сміється). Зараз найважливіше – це відновлення, добре відпочити фізично та ментально і бути готовою до великої битви.