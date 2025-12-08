Експерша ракетка України Сергій Стаховський оцінив шанси Новака Джоковича виграти 25 турнір Великого шолому. Українця цитує btu.org.ua:

Так, я вважаю, що у нього є всі шанси виграти ще один Major. Я б сказав так: у нього більше шансів, ніж у Звєрєва. Цього року він був у чотирьох півфіналах. Навіть якщо це буде плюс рік у віці, окей – нехай він дійде до двох півфіналів. Але в цих півфіналах Сіннер або Алькарас можуть отримати травму, або вони можуть не дійти до цих півфіналів.

Думаю, що він може проявити себе де завгодно. Його відмінна статистика в Австралії дає багатьом привід задуматися, як вони будуть підходити до цього турніру і що буде далі.

Чи мотивує його довголіття інших гравців? Я вважаю, що це унікальна історія. Це говорить про його ставлення до свого організму, про те, як він піклується про себе, як через харчування, дієту, психологічні вправи тощо він намагається піклуватися про своє тіло. Натомість воно дає йому неймовірну гнучкість, відмінну динамічність навіть у 37 років. Питання в тому, чи дозволить йому його тіло.

Я знаю, що Надаль ще хотів би продовжувати, але його коліна не дозволили цього зробити. Я вважаю, що і Федерер хотів би продовжувати, але у нього інша історія. Він завжди був швидшим за всіх, завжди вигравав сам, але з віком йому вже було важче залишатися першим номером на корті. І неможливо взяти і перебудуватися на те, що ти будеш чекати помилки від суперника, коли все життя ти грав інакше.

А Джокович все життя грав від оборони, він ніколи не був першим номером, він виходив і говорив: «Обіграй мене. Я не помилюся, я зроблю 2 невимушені помилки за матч. Якщо зробиш 40 виграшних ударів – будь ласка. Але якщо зробиш 40 виграшних ударів і 48 помилок – я виграю цей матч». Тому психологічно йому легше з цим боротися. Однак з'явилося молоде покоління, не те, до якого він звик, і захищатися проти, умовно, Коболлі, це вже якось не статусно. Ми бачимо, що рік-два-три він знаходить мотивацію, підлаштовується під нових гравців. Думаю, якщо здоров'я йому дозволить, у нього є шанси виграти турнір Grand Slam.