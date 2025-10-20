Олег Шумейко

Даяна Ястремська (WTA, 28) отримала суперницю у першому колі турніру серії WTA500 у японському Токіо.

Українка на старті змагань зустрінеться з сьомою сіяною діаною шнайдер (WTA, 19). Це буде третя зустріч тенісисток – на даний момент рахунок 1:1 за очними матчами. Гра запланована на 21 жовтня та розпочнеться не раніше 04:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Ястремська дісталася до другого колі турніру у Китаї.