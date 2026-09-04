Володимир Кириченко

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA №58) зіграла матч другого раунду US Open-2026.

Юлія з рахунком 1:6, 7:6 (7:4), 6:2 перемогла представницю Греції Марію Саккарі (WTA №35).

У другому сеті Саккарі за рахунку 5:4 на свою користь не реалізувала 3 матчболи.

Матч тривав 2 години і 44 хвилини. За цей час Стародубцева жодного разу не подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки, використала 4/9 брейк-пойнтів та відіграла 6/10 брейк-пойнтів суперниці. Також вона записала на свій рахунок 17 віннерів та припустилася 30 невимушених помилок.

Це була перша очна зустріч тенісисток.

Стародубцева на старті турніру у двох сетах обіграла представницю Німеччини Еллу Зайдель (WTA №123) – 6:2, 6:2. Саккарі у першому колі обіграла американку Робін Монтгомері (WTA №187) – 2:6, 7:5, 6:2.

Юлія втретє в кар’єрі вийшла в 1/16 фіналу турніру Grand Slam. Раніше їй це вдавалося на Roland Garros у 2025 та 2026 роках.

В наступному колі українка зіграє проти Олени Рибакіної (WTA №2).

Нагадаємо, Олійникова у другому колі залишила US Open-2026.