Юлія Стародубцева оцінила сезон-2025 у WTA Турі. Українську тенісистку цитує btu.org.ua:

Це був досить нормальний сезон, дуже повчальний, я дізналася багато нового про себе як про гравця і взагалі як про людину. Результати трохи коливалися, але я закінчила його непогано, на мою думку. Нормальний рік, як то кажуть, що є, то є. Я ні про що не шкодую.

Якщо говорити про топ-3 матчів, то перший, я вважаю, такий прям топ, я його програла, це поєдинок проти Белінди Бенчіч, який був недавно. Я програла 7:5 у третьому сеті, але це був дуже хороший матч, ми обидві добре грали і показали дуже класний теніс. Також це було після багатьох моїх поразок, тому я була дуже рада так зіграти проти неї.

Наступний матч, хороший матч, я вважаю, був проти людміли самсоновой в Мадриді. Я тоді, здається, програвала більшість матчів, але зуміла якось вийти з цієї ситуації і виграти теж зі складним таким рахунком в кінці, все ж я виграла. Але це була для мене важлива така перемога, тому що вона топ-гравець, і вона показує досить хороший теніс за моєю оцінкою.

І наступний матч, вважаю, проти Наомі Осаки в Маямі, тому що тоді у мене теж була така серія, не дуже хороша після травми, і ментально я себе не дуже добре почувала. Але зуміла якось вийти на корт і показати хороший теніс, і вона добре грала в той день. Мені, можливо, трохи не вистачило впевненості в собі, щоб закінчити матч на мою користь, але, я вважаю, це був теж дуже хороший матч. І я його ще переглядала, тому що намагалася винести уроки зі своїх помилок.

В цілому, цього року рівень був нормальним, і рік був таким повчальним, я пізнала себе з багатьох сторін.