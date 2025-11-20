Стародубцева та Завацька поступилися першим сіяним у чвертьфіналі турніру у Сіднеї
Українки не змогли обіграти Х’юле та Мічич
близько 18 годин тому
Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева та Катаріна Завацька у чвертьфіналі турніру серії ITF75 в австралійському Сіднеї поступилися першим сіяним Петрі Х’юле та Єлені Мічич 2:6, 3:6.
За годину на корті українки реалізували 1 брейк-поінт з п’яти та двічі помилилися при подачі. Австралійки зробили 4 брейки та дві «подвійні».
Нагадаємо, що Карлос Алькарас пропустить фінал Кубка Девіса.