Стародубцева програла у першому колі турніру у Китаї
Українка у двох сетах поступилася місцевій тенісистці Ушуан
23 хвилини тому
Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева (WTA, 115) у першому колі турніру серії WTA250 у Китаї поступилася Чжен Ушуан (WTA, 309) 3:6, 6:7 (5).
За 2 години на корті українка реалізувала 3 брейк-поінти з чотирьох та тричі помилилася при подачі. Китаянка зробила 1 ейс та 4 брейки. Це була перша очна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що Вероніка Подрез виграла турнір у Франції.
