Стародубцева не змогла вийти у другий раунд турніру WTA 250 у Ноттінгемі
Українка поступилася Крістіні Букші
близько 4 годин тому
Юлія Стародубцева / Фото - Facebook
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№68 WTA) завершила виступ на трав’яному турнірі WTA 250 у Ноттінгемі.
У першому раунді Юлія з рахунком 3:6, 3:6 програла іспанці Крістіні Букші (№107 WTA).
Матч тривав 1 годину 31 хвилину. Стародубцева, яка потрапила в основу у статусі лакі-лузера, 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 1/5 брейк-пойнт.
Букша лідирує в особистих зустрічах з рахунком 2:0.
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна відклала старт трав'яного сезону.