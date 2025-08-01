Олег Шумейко

Юлія Стародубцева (WTA, 73) у третьому колі турніру серії WTA1000 у канадському Монреалі поступилася 16-й сіяній Кларі Таусон (WTA, 19) 3:6, 0:6.

За годину з чвертю на корті українка реалізувала свій єдиний брейк-поінт. Данка зробила 2 ейси, 5 брейків та одну «подвійну». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що напередодні до четвертого кола змагань у Канаді вийшли Марта Костюк та Даяна Ястремська.