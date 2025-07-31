Володимир Кириченко

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№73 WTA) зіграла матч другого раунду турніру WTA 1000 у Монреалі.

Юлія з рахунком 6:1, 6:1 перемогла представницю Польщі Магдалену Фрех (№25 WTA).

Матч тривав 1 годину і 8 хвилин. За цей час Юлія 2 рази подавала навиліт, не зробила жодної подвійної помилки і використала 5/12 брейк-пойнтів.

Це була їхня третя особиста зустріч. Полька веде у протистоянні – 2:1.

У третьому раунді Стародубцева зіграє проти данки Клари Таусон (№19 WTA).

Нагадаємо, Дар'я Снігур обіграла п’яту сіяну на шляху до чвертьфіналу турніру у Польщі.