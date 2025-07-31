Стародубцева знищила Фрех у другому раунді «тисячника» в Монреалі
Юлія віддала своїй суперниці лише два гейми
26 хвилин тому
Юлія Стародубцева / Фото - Facebook
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№73 WTA) зіграла матч другого раунду турніру WTA 1000 у Монреалі.
Юлія з рахунком 6:1, 6:1 перемогла представницю Польщі Магдалену Фрех (№25 WTA).
Матч тривав 1 годину і 8 хвилин. За цей час Юлія 2 рази подавала навиліт, не зробила жодної подвійної помилки і використала 5/12 брейк-пойнтів.
Це була їхня третя особиста зустріч. Полька веде у протистоянні – 2:1.
У третьому раунді Стародубцева зіграє проти данки Клари Таусон (№19 WTA).
Нагадаємо, Дар'я Снігур обіграла п’яту сіяну на шляху до чвертьфіналу турніру у Польщі.
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