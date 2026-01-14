Олег Шумейко

Юлія Стародубцева прокоментувала champion.com.ua перемогу над Деспіною Папаміхаїл у півфіналі кваліфікації Australian Open-2026:

На старті турніру, в першому матчі, я хвилювалася – але це нормально, адже все-таки турнір Grand Slam. Те, що я тоді втратила сет, – заслуга Тубелло: вона почала грати краще, а я не змогла впоратися з внутрішніми переживаннями. У вирішальній партії я перевдягнулася, зробила брейк і ментально повністю перегрупувалася. Була готова грати так само агресивно, як у першому сеті.

Попри переконливий рахунок із Папаміхаїл – 6:1, 6:2 – не можна сказати, що я хвилювалася менше, ніж у попередньому матчі. Проте іноді такі емоції можуть спрацювати в позитивному сенсі. Я зіграла зібрано й скористалася шансами, які дала мені сітка.

Про матч фіналу кваліфікації з Вікторією Томовою:

Томова? Я не дуже добре її знаю. Минулого сезону вона входила до топ-100, але інформації про неї в мене небагато. Ми лише тренувалися поруч – не більше. Звісно, є загальні уявлення, що потрібно робити, але сьогодні разом із тренерами ми детальніше розберемо її гру та підготуємо остаточний план на матч.

Нагадаємо, раніше Стародубцева не без проблем подолала перше коло кваліфікації.