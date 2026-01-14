Олег Гончар

Організатори Australian Open-2026 оголосили списки сіяних учасників в одиночних турнірах, повідомив портал ВТУ.

Три українські тенісистки отримали місця в жіночому посіві: Еліна Світоліна посіяна під 12-м номером, Марта Костюк — під 20-м, Даяна Ястремська — під 26-м.

Зазначимо, що вже третій рік поспіль три українки потрапляють у посів Відкритого чемпіонату Австралії.

У 2025 році це також були Світоліна, Костюк та Ястремська, а в 2024-му — Світоліна, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Жеребкування турніру за участю діючих чемпіонів Янніка Сіннера та Медісон Кіс відбудеться в Мельбурні в четвер, 15 січня.

Найкращий результат українок на Australian Open — півфінал Даяни Ястремської у 2024 році.

Нагадаємо, в фінал кваліфікації Australian Open вийшли українки Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева.