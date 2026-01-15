Олег Шумейко

Юлія Стародубцева в інтерв’ю champion.com.ua висловилася про фінальний матч кваліфікації Australian Open з Вікторією Томовою:

План на матч був специфічним, і, думаю, це було помітно. Майже 80% м'ячів я направляла під її форхенд. Коли зрозуміла, що вона добре перекриває корт з одного боку, додала варіативності та виграла кілька важливих вінерсів, зігравши справа по лінії.

Загалом я не дуже задоволена своєю грою, але радості від перемоги це не зменшує. Теніс із мого боку був не найкрасивішим, але це – теніс переможця.

На якість гри вплинуло хвилювання?

Хм… Я вже багато разів проходила кваліфікацію, але це вперше, коли весь шлях мене супроводжували нерви. Я питала себе, чому так відбувається, але конкретної відповіді не знаходила. Можливо, це був додатковий тиск через надмірне бажання – але не впевнена (сміється).

Зараз можна видихнути й насолодитися виконаною роботою. Як реагуєш на очевидний позитив?

Кваліфікація дуже виснажує – і ментально, і фізично. У моєму випадку перевага була саме в плані психологічного навантаження. Як я вже казала, хвилювання не відпускало мене протягом усього відбору, тому зараз беру паузу – такий собі day off. Не планую навіть виходити на корти цілий день. Хочу трохи відпочити від тенісу. І від тенісистів теж.

Судячи з твоєї форми, передсезонна підготовка пройшла за всіма канонами професіонала?

Я високо оцінюю передсезонку, адже працювала на межі можливостей. Це був дуже важкий етап, і не завжди вдавалося залишатися повністю здоровою фізично. Великі навантаження, які потрібно було витримати. Водночас у мене чудові фізіо та фітнес-тренер. У командній роботі ми досягли поставленої мети. Вважаю, що стала сильнішою фізично, а це, на мою думку, позитивно впливає і на ментальність.

Нагадаємо, що у першому колі австралійського Шолому українка зустрінеться з Айлою Томлянович.