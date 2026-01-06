Стародубцева програла Бултер на старті турніру WTA 250 в Окленді
Це була перша офіційна зустріч тенісисток
близько 2 годин тому
Юлія Стародубцева / Фото - Facebook
У ніч на 6 січня українка Юлія Стародубцева (№111WTA) завершила виступ на турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).
У першому колі Юлія програла британці Кеті Бултер (№112 WTA) – 3:6, 3:6. Це була їхня перша офіційна зустріч.
Матч тривав 1 годину 33 хвилини. За цей час Стародубцева 2 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 2/13 брейк-пойнти.
Нагадаємо, що Юлія потрапила в основу турніру в Окленді через кваліфікацію.
Раніше Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі у Брісбені.
Поділитись
Матеріали по темі
Стародубцева та Завацька поступилися першим сіяним у чвертьфіналі турніру у Сіднеї
близько 2 місяців тому