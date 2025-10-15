Олег Гончар

У другому колі турніру WTA 500 у Нінбо українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 131) програла Белінді Бенчич (WTA 14) зі Швейцарії з рахунком 7:5, 4:6, 5:7.

Матч тривав 3 години 30 хвилин й він став найдовшим в кар'єрі Стародубцевої.

Українка в матчі подала один ейс проти чотирьох у суперниці. При цьому, Бенчич допустила чотири подвійні помилки, тоді як у Стародубцевої було всього шість.

Також Стародубцева реалізувала п'ять із 12 брейків проти шести із 16 у Бенчич.

Нагадаємо, в першому колі Стародубцева перемогла Юлію Путінцеву.