Стародубцева програла Бенчич у другому колі WTA 500 у Нінбо
Матч став найдовшим в кар’єрі українки
близько 3 годин тому
Юлія Стародубцева. Фото: j48tennis.net
У другому колі турніру WTA 500 у Нінбо українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 131) програла Белінді Бенчич (WTA 14) зі Швейцарії з рахунком 7:5, 4:6, 5:7.
Матч тривав 3 години 30 хвилин й він став найдовшим в кар'єрі Стародубцевої.
Українка в матчі подала один ейс проти чотирьох у суперниці. При цьому, Бенчич допустила чотири подвійні помилки, тоді як у Стародубцевої було всього шість.
Також Стародубцева реалізувала п'ять із 12 брейків проти шести із 16 у Бенчич.
Нагадаємо, в першому колі Стародубцева перемогла Юлію Путінцеву.
