Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації турніру у Китаї
Українка здобула перемогу у двох сетах
близько 2 годин тому
Фото: ВТУ
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 131) вийшла у фінал кваліфікації на хардовому турнірі WTA 500 у Нінбо (Китай).
У першому раунді відбору українка у двох сетах здолала австралійку Прісциллу Хон (95 WTA) за 1 годину 58 хвилин.
WTA 500 Нінбо. Хард. Кваліфікація
Юлія Стародубцева (Україна) – Прісцилла Хон (Австралія) – 7:6(0), 6:1
За вихід до основної сітки змагань Стародубцева побореться з німкенею Тамарою Корпач (143 WTA).
