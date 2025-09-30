Олег Шумейко

Юлія Стародубцева (WTA, 86) у першому колі турніру серії Challenger у китайському Сучжоу поступилася Далмі Гальфі (WTA, 97) 2:6, 2:6.

За півтори години на корті українка 1 раз помилилася при подачі. Угорка зробила 6 ейсів, 4 брейки та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Відзначимо, що це шоста поспіль поразка Стародубцевої. Востаннє Юлія перемагала ще у Липні на змаганнях у Монреалі.

Нагадаємо, що Марта Костюк вийшла у 1/8 фіналу «тисячника» у Пекіні.