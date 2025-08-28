Олег Шумейко

Юлія Стародубцева та Оксана Калашнікова у першому колі US Open-2025 програли Ульрікке Ейкері та Ері Ходзумі 3:6, 6:3, 3:6.

За 2 години на корті україно-грузинський тандем тричі подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з семи та тричі помилився при подачі. Норвезько-японська пара зробила 1 ейс, 5 брейків та 4 «подвійні».

Нагадаємо, що Стародубцева завершила виступи на US Open і в одиночному розряді.