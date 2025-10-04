Олег Шумейко

Юлія Стародубцева (WTA, 86) у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA1000 у китайському Ухані поступилася полінє кудермєтовій (WTA, 76) 6:7 (4), 5:7.

За 2 години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з дев’яти та 5 разів помилилася при подачі. суперниця зробила 7 ейсів, 5 брейків та 7 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток. Відзначимо, що це 7 поспіль поразка Стародубцевої.

Нагадаємо, що Марта Костюк дійшла до 1/8 фіналу турніру WTA1000 у Пекіні.