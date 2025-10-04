Олег Шумейко

Юлія Стародубцева (WTA, 86) у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA1000 у китайському Ухані зустрінеться з тринадцятою сіяною поліною кудермєтовою (WTA, 76).

Це буде перша офіційна зустріч тенісисток. Матч запланований на 4 жовтня та розпочнеться не раніше 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Марта Костюк дійшла до 1/8 фіналу турніру WTA1000 у Пекіні.