Олег Шумейко

Юлія Стародубцева (WTA, 131) зіграє у кваліфікації турніру серії WTA500 у японському Токіо.

У півфіналі відбору до основної сітки українка зустрінеться з уродженкою Києва німкенею Євою Лис (WTA, 44). Це буде перша очна зустріч тенісисток. Матч запланований на 18 жовтня та розпочнеться не раніше 08:20 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Стародубцева виступила на змаганнях у китайському Нінбо. Українка з кваліфікації пробилася в основну сітку, де дісталася до другого раунду.