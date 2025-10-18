Олег Шумейко

Юлія Стародубцева (WTA, 131) у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA500 у японському Токіо поступилася Єві Лис (WTA, 44) 3:6, 2:6.

За півтори години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 1 брейк-поінт з чотирьох та двічі помилилася при подачі. Німкеня зробила 3 ейси, 4 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

