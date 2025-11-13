Завацька не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Австралії
Українка у трьох сетах поступилася другій сіяній
близько 1 години тому
Катаріна Завацька (WTA, 360) у другому колі турніру серії ITF50 в австралійському Брісбені поступилася другій сіяній Емерсон Джонс (WTA, 189) 3:6, 6:3, 3:6.
За 2 години 11 хвилин на корті українка 4 рази подала навиліт та реалізувала 2 брейк-поінти з трьох. Австралійка зробила 2 ейси, 3 брейки та 5 «подвійних». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
