Стародубцева з «бубликом» програла у чвертьфіналі турніру в Австралії
Українка не змогла дати бій Престон
2 днi тому
Фото: Getty Images
Юлія Стародубцева (WTA, 116) у чвертьфіналі турніру серії ITF75 в Австралії поступилася шостій сіяній Тайлі Престон (WTA, 209) 0:6, 4:6.
За півтори години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 1 брейк-поінт з чотирьох та двічі помилилася при подачі. Австралійка зробила 1 ейс, 5 брейків та 4 «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – Юлія поки не перемагала.
Нагадаємо, що Вадим Урсу вийшов до чвертьфіналу Challenger.
Поділитись