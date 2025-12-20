Команда Марти Костюк виграла виставковий турнір World Tennis League в Індії
У фіналі Aussie Mavericks Kites обіграли AOS Eagles
24 хвилини тому
Команда Aussie Mavericks Kites, за яку виступала українська тенісистка Марта Костюк, виграла трофей виставкового турніру World Tennis League у Бенгалару, Індія.
У фінальному матчі Kites обіграли команду AOS Eagles із загальним рахунком 22:19. Марта Костюк внесла вагомий вклад у перемогу своєї команди, здобувши дев’ять очок у фінальному поєдинку проти Eagles.
AOS Eagles 19-22 Aussie Mavericks Kites
Шріваллі Бхамідіпаті - Марта Костюк 4:6
Гаель Монфіс/Шріваллі Бхамідіпаті - Дхакшінесвар Суреш/Марта Костюк 6:3
Гаель Монфіс/Суміт Нагал - Нік Кіріос/Дхакшінесвар Суреш 3:6
Суміт Нагал - Дхакшінесвар Суреш 6:7(4)
Для Aussie Mavericks Kites це був вже третій фінал у World Tennis League.
Команда Світоліної обіграла команду Костюк на старті World Tennis League.
