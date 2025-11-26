Стародубцева слідом за Завацькою вийшла у друге коло турніру в Австралії
Українка у двох сетах обіграла представницю Нової Зеландії
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева (WTA, 116) у першому колі турніру серії ITF75 в Австралії обіграла Валентіну Іванов (WTA, 885) 6:3, 3:6, 6:4.
За 2 години 20 хвилин на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 7 брейк-поінтів з тринадцяти та 1 раз помилилася при подачі. Новозеландка зробила 1 ейс, 6 брейків та 5 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Стародубцевої стане австралійка Сара Рокусек (WTA, 817).
Нагадаємо, що раніше до другого кола змагань пробилася Катаріна Завацька.
