Олег Шумейко

Юлія Стародубцева (WTA, 116) у першому колі турніру серії ITF75 в Австралії обіграла Валентіну Іванов (WTA, 885) 6:3, 3:6, 6:4.

За 2 години 20 хвилин на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 7 брейк-поінтів з тринадцяти та 1 раз помилилася при подачі. Новозеландка зробила 1 ейс, 6 брейків та 5 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Стародубцевої стане австралійка Сара Рокусек (WTA, 817).

Нагадаємо, що раніше до другого кола змагань пробилася Катаріна Завацька.