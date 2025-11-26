Олег Шумейко

Вадим Урсу (ATP, 446) у другому колі турніру серії Challenger у Пакистані переміг тімофєя дєрєпаско (ATP, 797) 6:2, 6:1.

За годину з чвертю на корті українець тричі подав навиліт, реалізував 6 брейк-поінтів з дванадцяти та 6 разів помилився при подачі. суперник зробив 2 брейки та дві «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісистів.

У чвертьфіналу змагань Урсу зіграє з другим сіяним Джеє Кларком (ATP, 200).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна та Марта Костюк зіграють на виставковому турнірі в Індії.