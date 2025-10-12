Юлія Стародуцбева (WTA, 131) дізналася суперницю у першому колі турніру серії WTA500 у китайському Нінбо.

Українка на старті основної сітки зіграє з іншою кваліфаєркою Юлією Путінцевою (WTA, 63). Це буде перша очна зустріч тенісисток. Гра запланована на 13 жовтня та розпочнеться не раніше 11:00 за київським часом.

Відзначимо, що Стародубцева у півфіналі відбору змагань перемогла Прісциллу Хон, а у фіналі кваліфікації – Тамару Корпач.

Нагадаємо, що на турнірі у Нінбо також змагатиметься Даяна Ястремська.