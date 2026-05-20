Сергій Разумовський

Українська тенісистка Катаріна Завацька (WTA 268) вийшла до фінального раунду кваліфікації Roland Garros 2026. У другому колі відбору українка провела напружений матч проти латвійки Дар’ї Семенистої, 112-ї ракетки світу, і перемогла у трьох сетах за 2 години 52 хвилини (5:7, 7:5, 2:6).

Ця перемога стала для Завацької реваншем за поразку від Семенистої у 2024 році на турнірі WTA 125 у швейцарському Монтре. Тепер Катаріна вперше здолала латвійську тенісистку в очному протистоянні.

У кваліфікації Roland Garros українка стартувала з перемоги над Керол Чжао, а тепер побореться за вихід до основної сітки з італійкою Лучією Брондзетті. Раніше вони двічі зустрічалися у 2019 році на турнірах ITF в Італії й обмінялися перемогами.

Матч із Семенистою був дуже хвилеподібним. Завацька мала перевагу 4:0 у першому сеті, однак дозволила суперниці повернутися в гру. У другій партії українка вела 5:2, але програла п’ять геймів поспіль. У вирішальному сеті Катаріна зібралася, додала в агресії та довела зустріч до перемоги.

Для Завацької це четвертий вихід до фіналу кваліфікації Grand Slam і третій у Парижі після 2019 та 2021 років. Востаннє на цій стадії вона грала на Wimbledon 2022. Українка має шанс вдруге в кар’єрі пройти відбір на мейджорі.

