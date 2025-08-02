Світоліна розгромила росіянку на шляху до четвертого кола «тисячнику» у Канаді
Українка віддала калінской тільки 2 гейми
близько 3 годин тому
Фото: j48tennis.net
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA, 13) у третьому колі турніру серії WTA1000 у канадському Монреалі анну калінскую (WTA, 31) 6:1, 6:1.
За годину на корті українка 8 раз подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми та двічі помилився при подачі. суперниця зробила 1 ейс та 5 «подвійних». Це була третя зустріч тенісисток – Еліна не віддала жодного сету.
У 1/8 фіналу змагань Світоліна зустрінеться з п’ятою сіяною Амандою Анісімовою.
Нагадаємо, що напередодні до четвертого кола змагань у Канаді вийшли Марта Костюк та Даяна Ястремська.
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