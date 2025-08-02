Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA, 13) у третьому колі турніру серії WTA1000 у канадському Монреалі анну калінскую (WTA, 31) 6:1, 6:1.

За годину на корті українка 8 раз подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми та двічі помилився при подачі. суперниця зробила 1 ейс та 5 «подвійних». Це була третя зустріч тенісисток – Еліна не віддала жодного сету.

In fine form 😤@ElinaSvitolina defeats Kalinskaya 6-1, 6-1 to book her ticket into the Round of 16.#OBN25 pic.twitter.com/RF6CsrqdHs — wta (@WTA) August 2, 2025

У 1/8 фіналу змагань Світоліна зустрінеться з п’ятою сіяною Амандою Анісімовою.

Нагадаємо, що напередодні до четвертого кола змагань у Канаді вийшли Марта Костюк та Даяна Ястремська.