Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, який чинник вважає одним з найважливіших для вдалих виступів у Турі. Українку цитує btu.org.ua:

Безумовно, ментальний аспект відіграє в тенісі дуже велику роль – можливо, навіть ключову. Тому що важливі не тільки самі матчі, але і постійні переїзди. Потрібно бути постійно психологічно включеною з тижня в тиждень, виступаючи в турі. Це сильно виснажує і тіло, і голову, просто сам стан «бути в Турі» вимагає величезних ресурсів.

Потрібно залишатися свіжою, бути сильною, іноді доводиться просто перетерпіти кілька важких тижнів і складних моментів. Те ж саме стосується травм - щоб пройти через такі періоди, потрібно багато терпіння.

Я вважаю, що вкрай важливо мати поруч правильних людей, оточувати себе хорошими, підтримуючою людьми. Мені пощастило, що поруч зі мною всі ці роки був Гаель.

В кінцевому рахунку все зводиться до того, щоб знайти саме ті способи і підходи, які підходять особисто тобі.