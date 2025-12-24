Світоліна зіграє з четвертою ракеткою світу на центральному корті Asutralian Open
Еліна зустрінеться з Анісімовою
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
14 січня Еліна Світоліна зустрінеться у виставковому матчі з четвертою ракеткою світу Амандою Анісімовою на центральному корті Australian Open арені Рода Лейвера.
Також у рамках «Тижня відкриття» AO-2026 відбудеться ще 4 зустрічі:
Єлена Рибакіна – Чжен Ціньвень
Алєксандер Звєрєв – Лоренцо Музетті
Карлос Алькарас – Алекс де Мінор
Яннік Сіннер – Фелікс Оже-Альяссім
Нагадаємо, що чотири українки зіграють у кваліфікації Australian Open-2026.