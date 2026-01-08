Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Кеті Бултер у другому колі турніру серії WTA250 у новозеландському Окленді. Українку цитує btu.org.ua:

Я очікувала важкого матчу проти Кеті, бо вона – чудовий боєць. У неї сильні удари, що було видно сьогодні. Нам обом було непросто через вітряну погоду, це був не ідеальний матч від нас, ми обидві могли б грати краще, але у підсумку я дуже задоволена, що пройшла далі.

Безумовно, сьогодні для мене було важливо боротися за кожне очко і, враховуючи вітер, я намагалася перебити на один м'яч більше через сітку і шукати способи впоратися з цим. Я задоволена як мені вдалося впоратися у таких моментах як у першому, так і у другому сетах.