Світоліна – про вихід до чвертьфіналу турніру у Новій Зеландії: «Це був не ідеальний матч»
Еліна визнала, що через непросту погоду грати було непросто
близько 1 години тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Кеті Бултер у другому колі турніру серії WTA250 у новозеландському Окленді. Українку цитує btu.org.ua:
Я очікувала важкого матчу проти Кеті, бо вона – чудовий боєць. У неї сильні удари, що було видно сьогодні. Нам обом було непросто через вітряну погоду, це був не ідеальний матч від нас, ми обидві могли б грати краще, але у підсумку я дуже задоволена, що пройшла далі.
Безумовно, сьогодні для мене було важливо боротися за кожне очко і, враховуючи вітер, я намагалася перебити на один м'яч більше через сітку і шукати способи впоратися з цим. Я задоволена як мені вдалося впоратися у таких моментах як у першому, так і у другому сетах.
Нагадаємо, що Марта Костюк обіграла третю ракетку світу на шляху до чвертьфіналу змагань в Австралії.
Поділитись