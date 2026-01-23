Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася про перемогу над діаною шайндер у третьому колі Australian Open. Українку цитує btu.org.ua:

Це був важкий поєдинок. Я дуже сподівалася втримати ту подачу, тому що ми обмінялися кількома брейками, і я була трохи розчарована собою. Але в кінці кінців, так, я дуже задоволена грою. І, звичайно, перед вами, друзі, перемагати – це дійсно чудово.

Ти йшла нога в ногу в першому сеті, зіграла відмінний тай-брейк. У другому сеті ти вела 3:1, мала геймбол, але не реалізувала його. Яким був рівень розчарування? Тому що я бачила, як ти робила кілька дуже-дуже глибоких вдихів.

Ну, саме так доводиться справлятися з розчаруванням. Звичайно, коли втрачаєш шанси, здається, що це кінець світу. Тому, звичайно, хочеться повернутися в гру і відігратися. Я була дуже щаслива, що мені це вдалося, я намагалася вкласти це розчарування в свої удари і бити ще сильніше.

Нагадаємо, що наступною суперницею Світоліної стане інша росіянка мірра андрєєва.