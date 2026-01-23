Денис Сєдашов

Українська тенісистка Еліна Світоліна (12 WTA) дізналася суперницею в четвертому раунді Відкритого чемпіонату Австралії 2026 року.

За вихід до чвертьфіналу турніру в Мельбурні перша ракетка України зіграє проти «нейтральної» мірри андрєєвої (7 WTA). У поєдинку третього кола fндрєєєва у двох сетах переграла представницю Румунії Єлену-Габріелу Русе.

Світоліна та андрєєва раніше зустрічалися лише одного разу. У 2025 році в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі — тоді перемогу здобула російська тенісистка.

Гра відбудеться 25 січня.

Ястремська не змогла вийти в другий раунд парного Australian Open-2026.